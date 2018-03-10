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    Рихо Террас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Российско-белорусские учения Запад-2017 в Ленинградской области
    В Эстонии назвали учения "Запад-2017" подготовкой атаки на НАТО
    22:14 05.01.2018
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    Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию, что учения "Запад-2017" были "симуляцией масштабного военного нападения на НАТО".
    Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
    В Эстонии призвали НАТО показать РФ, что альянс готов к обороне
    01:37 27.06.2016
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    По мнению Главнокомандующего армией Эстонии генерала Рихо Терраса, российскую угрозу необходимо воспринимать серьезно, бездействие может иметь негативные последствия для стран-членов НАТО.
    Учения мобилизованных десантников близ Житомира
    Командующий силами обороны Эстонии доволен подготовкой украинских десантников
    18:49 07.04.2015
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    Командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас отметил высокий уровень подготовки и профессионализм украинских десантников.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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