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    Общество

    В ЛНР прошли военные учения

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    Также на минувшей неделе с военнослужащими Народной милиции ЛНР проводились занятия по тактической, огневой и топографической подготовке, контрольные занятия по инженерной и специальной подготовке.
    Вооруженные люди на улицах Луганска
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Учения по отработке обороны и контратаки провели в мотострелковых ротах Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

    "Проведены практические стрельбы и занятия по слаживанию мотострелковых рот, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи ведения обороны и контратаки в случае наступления противника", — рассказал Филипоненко.

    Он уточнил, что также на минувшей неделе с военнослужащими Народной милиции ЛНР проводились занятия по тактической, огневой и топографической подготовке, контрольные занятия по инженерной и специальной подготовке.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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