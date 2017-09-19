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    Общество

    Иностранные наблюдатели прибыли в Украину на учения Rapid Trident

    (обновлено: )92
    Работа иностранных специалистов на территории Украины в рамках миссии наблюдения за военной деятельностью продлится до 22 сентября.
    Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2016 на Яворовском полигоне
    Минобороны Украины

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Украина пригласила иностранных экспертов для наблюдения за активной фазой командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017, которые проходят во Львовской области, сообщили во вторник в Генштабе ВС Украины.

    Учения запад-2017
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    "Украина, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ в соответствии с требованиями раздела VI Венского документа 2011 года, на добровольной основе пригласила иностранных наблюдателей к проведению наблюдения за военной деятельностью во время учений Rapid Trident-2017. Сейчас в пункт въезда/выезда Львов прибыли восемь представителей государств, которым были направлены соответствующие приглашения — два от Беларуси, один от Польши, один от Румынии, два от Словакии и два от Венгрии", — сообщает управление верификации Генерального штаба.

    Работа иностранных специалистов на территории Украины в рамках миссии наблюдения за военной деятельностью продлится до 22 сентября.

    Украино-американские учения проходят в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, они завершатся 23 сентября. По информации управления верификации Генштаба ВС Украины, в них принимают участие 14 стран и более 2 тысяч военнослужащих. Кроме того, к учениям привлекаются 96 боевых бронированных машин, четыре единицы артиллерии и два боевых вертолета.

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