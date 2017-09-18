"Терминатор" и боевики. Путин проинспектировал учения "Запад-2017"

18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский". Справа на первом плане - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, справа на первом плане - министр обороны РФ Сергей Шойгу.