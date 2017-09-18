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    "Терминатор" и боевики. Путин проинспектировал учения "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (42)

    (обновлено: )19840
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский". Справа на первом плане - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, справа на первом плане - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский". Справа - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский". Второй справа - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, слева - министр обороны РФ Сергей Шойгу.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Танк Т-90М во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Танк Т-90М во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Танк Т-14 "Армата" во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Во время совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский".

    Президент РФ Владимир Путин на Лужском полигоне понаблюдал за одним из этапов учений "Запад-2017".

    По сценарию учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника.

    По легенде, бандиты захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах, поэтому для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.

    Скандальные российско-белорусские учения Запад-2017: первое видео
    © Минобороны РФ
    Российско-белорусские учения "Запад-2017": первое видео

    Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 — им помогала новейшая боевая машина поддержки танков "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолётов Ми-24,  Ми-28 и Ка-52.

    Огневая мощь наступающих войск была также усилена ударами залповых реактивных систем. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха — на террористов был также выброшен тактический и оперативный десант — бандиты были блокированы, а затем уничтожены.

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

    Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

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    МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере. В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований — по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".

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