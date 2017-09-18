"Терминатор" и боевики. Путин проинспектировал учения "Запад-2017"

Президент РФ Владимир Путин на Лужском полигоне понаблюдал за одним из этапов учений "Запад-2017".
По сценарию учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника.
По легенде, бандиты захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах, поэтому для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 — им помогала новейшая боевая машина поддержки танков "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолётов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
Огневая мощь наступающих войск была также усилена ударами залповых реактивных систем. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха — на террористов был также выброшен тактический и оперативный десант — бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
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МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере. В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований — по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".