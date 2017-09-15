Минобороны Польши: на учениях в Белоруссии Россия тренирует "западный фронт"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антони Мачеревич считает, что на совместных учениях "Запад-2017" Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

"Мы имеем дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, если смотреть с точки зрения Москвы, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря", — заявил Мачеревич в интервью агентству PAP.

Министр отметил, что приглашение на учения польских наблюдателей не уменьшает опасений Варшавы. "Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства", — сказал он.

Мачеревич, в частности, повторил часто звучащее в Польше мнение о том, что количество военнослужащих, принимающих участие в учениях "Запад-2017", значительно превышает заявленное. "Количество тренирующихся войск намного превышает 100 тысяч, это не 12,7 тысяч, как утверждает белорусская сторона", — заявил министр.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса ранее заявила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность в связи с учениями.