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    НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне

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    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (40)

    (обновлено: )14810
    Председатель Военного комитета НАТО заявил, что альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Delfi.

    Завершился первый этап российско-белорусских учений Запад-2017. Видео
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    Минобороны РФ: завершился первый этап учений "Запад-2017"

    По его словам, альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

    Павел  также отметил, что несмотря на утверждения РФ, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам.

    В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заверил чешский генерал, в них задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается в понедельник проинспектировать учения "Запад-2017".

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