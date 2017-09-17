НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Delfi.

По его словам, альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

Павел также отметил, что несмотря на утверждения РФ, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам.

В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заверил чешский генерал, в них задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается в понедельник проинспектировать учения "Запад-2017".