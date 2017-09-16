Белоруссия опровергает участие 100 тысяч военных на учениях "Запад-2017"

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости Украина. Заявления о том, что в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017" участвуют 100 тысяч военных, абсолютно не соответствуют действительности. Об этом сообщил в субботу в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен 7 сентября на встрече с европейскими коллегами в Таллине заявила, что в учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тысяч военнослужащих, что является демонстрацией боеспособности и мощи России.

"Эта цифра, 100 тысяч, абсолютно не соответствует действительности", — сказал Макаров журналистам.

Он подчеркнул, что представители военных ведомств Белоруссии и России ранее официально озвучивали данные о количестве личного состава и техники, привлекаемых к учениям, кроме того, эти данные были переданы по дипломатическим каналам. "И эти цифры идентичны… Цифры точные, у вас не должно быть сомнений", — подчеркнул он.

Макаров напомнил, что общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).