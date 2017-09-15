Истерия на пустом месте. Украина и мир об учениях "Запад-2017"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Шумиха на пустом месте

В четверг, 14 сентября, стартовали российско-белорусские учения "Запад-2017". Основная часть маневров проходит на военных полигонах Белоруссии, также задействованы полигоны в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях РФ.

Однако не успели учения начаться, как вокруг них в Украине и мире разразилась настоящая истерия. Тем временем, военные эксперты уже успели выдвинуть множество устрашающих версий. В частности, учения назвали якобы подготовкой "плацдарма для оккупации Литвы, Польши или Украины", а также попыткой "вооруженной агрессии" против Украины. Некоторые даже предполагают, что российские войска могут напасть на Украину с южных белорусских границ или со стороны Бреста. Среди выдвигаемых теорий — "Запад –2017" также может привести к "мягкой оккупации" Белоруссии.

Впрочем, пока все эти версии не имеют никаких веских подтверждений.

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Следует отметить, что учения "Запад-2017" проводятся планово, раз в два года, и о них всегда сообщается заблаговременно.

Масштаб учений также в тайне не держался. Изначально Россия официально задекларировала, что в маневрах принимают участие около 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, что соответствует Венскому документу ОБСЕ 2011 года. Согласно документу, подписавшие его страны, не могут проводить учения, в которых принимают участие более 13 тыс. человек или 300 боевых танков либо 500 боевых бронированных машин или 300 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше).

Кроме того, согласно международным документам, если количество военного персонала, привлекаемого на учения, превышает 13000 человек, на обязательной основе в этих учениях задействуют международных наблюдателей. Без них проводить маневры ни в коем случае нельзя. В данном случае Кремль заявляет о цифре в 12,7 тысяч военнослужащих. То есть это тот вариант, когда они могут пригласить наблюдателей, а могут и не делать этого.

Однако в учениях "Запад –2017" таки задействовали международных наблюдателей ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ и Международного комитета Красного Креста, а также военных наблюдателей из соседних стран, включая и саму Украину!

При этом замминистра обороны РФ Александр Фомин заверил, что маневры носят сугубо оборонительный характер: на них будет отработана лишь борьба с террористами, получающими помощь из-за рубежа.

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Разразилась истерия

Несмотря на плановый характер учений "Запад-2017", в Украине и мире они вызвали настоящую истерию.

Президент Петр Порошенко сразу заявил: "Видим возможность угрозы, в том числе и для территориальной целостности Украины".

Глава Минобороны Степан Полторак назвал "Запад 2017" угрозой не только для Украины, но и для других стран Европы. При этом, по его информации, неофициально количество военных якобы намного больше – аж до 100 тысяч.

Обеспокоенность высказали также в Польше и Германии. Министр обороны Польши Антони Мачеревич считает, что на совместных учениях "Запад-2017" Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта", а приглашение на учения польских наблюдателей не уменьшает опасений Варшавы.

Примечательно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ничего экстраординарного в учениях не усмотрел.

"Мы будем внимательно следить за ходом учений, и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО", — сказал он.

А официальный представитель Пентагона Мишель Балданса отметила, что "Россия проинформировала об учениях Совет Россия-НАТО". Подчеркивается, что "обе страны пригласили некоторых международных наблюдателей на часть учений".

В то же время командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал об опасениях союзников США в Восточной Европе и Украины, что учения Запад-2017 в Беларуси могут оказаться "троянским конем", с помощью которого Россия оставит там завезенную военную технику.

Польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вел Граевский считает, что российские войска, которые находятся на учениях "Запад-2017", могут напасть на Украину с южных белорусских границ или со стороны Бреста. "Есть несколько вариантов развития ситуации. Если резко обострится ситуация на Дальнем Востоке вокруг Северной Кореи, то Россия может прибегнуть к каким-то радикальным действиям. Если там будет спокойно, то предполагаю развертывание логистики в Беларуси вблизи границ Польши и Украины для обеспечения поддержки наступательных действий значительного военного компонента", – заявил Граевский.

Мнения разделились

Тем временем, мнения украинских экспертов разделились. Как заявил "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов, для проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" выбрано удачное со стратегической точки зрения место.

"Это место можно использовать как плацдарм для того чтобы создавать угрозу в трех направлениях – на Украину, на Польшу и на страны Балтии. Это довольно удобное место в стратегическом плане", - заявил он.

Комментарии в Facebook

В то же время политический эксперт Николай Спиридонов не понимает масштабную истерику, которая возникла вокруг учений.

"Не совсем понимаю масштабную истерику в наших СМИ по поводу учений Запад-2017. Насколько я знаю, эти учения проходят два раза в год начиная с 2009-го. А в этот раз прямо конца света ожидают от этих плановых мероприятий…Скорее всего, подобная информационная кампания — это очередное отвлечение внимания от космических коммунальных тарифов и падения курса гривны", — написал он у себя в Facebook.

Публикация Николая Спиридонова в Facebook

Политолог-международник Олег Волошин уверяет: военные учения – это не основание для нагнетания, и России они не нужны, чтобы воплотить в реальность возможные военные планы.

"Почему такой шум по этому поводу – непонятно. Достаточно крупные учения России проводятся регулярно. И в Ростовской области, и в других местах. Мы уже сегодня имеем аннексированный Крым и войну на Донбассе. Я не понимаю, чего мы опасаемся по поводу Запад 2017?Я могу точно сказать, наши нагнетают ситуацию с Западом 2017, чтобы увеличить поддержку. Пугают угрозой со стороны России, в частности, вторжением из Беларуси и захватом Киева. Потому что все привыкли к хилой войне, которая ведется на Донбассе. Не верю, что в России кто-то сегодня рассматривает полномасштабное вторжение в Украину. Но даже если бы и рассматривали этот сценарий, то чтобы россиянам помешало это сделать без масштабных учений? …", — цитируют его Факты.

Иронично прокомментировал начало учений и политэксперт Дмитрий Корнейчук.

"Кстати, прошел первый день учений "Запад-2017". Если верить прогнозам Порошенко, путинская танковая армия уже на границе с Украиной и готовится к нападению с минуты на минуту. Тревожно".

При этом в соцсетях многие украинцы восприняли шумиху вокруг учений неоднозначно: скорее с юмором, чем с тревогой.

Публикация Дмитрия Корнейчука в Facebook

В противовес

Несмотря на ажиотаж вокруг учений "Запад-2017", малозамеченным осталось то, что одновременно Украина начала учения при участии стран НАТО "Непоколебимая стойкость-2017". Они стартовали 12 сентября по всей территории Украины.

Кроме того, регулярно Украина проводит совместные с США и НАТО военные учения. Речь идет об учениях "Си Бриз", Rapid Trident, "Быстрый трезубец – 2017".

Так, с 9 сентября 2017 года стартовали украинско-американские учения "Быстрый трезубец – 2017". Активная фаза совместных учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран.

Ожидается, что эти маневры помогут повысить уровень боевой выучки Военно-воздушных сил Украины и всей армии страны в целом.

Комментарии в Facebook

С 18 по 22 июля 2017 года в Украине проводились крупнейшие украинско-американских учений "Си Бриз-2017". Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

8 сентября 2017 года началась первая фаза учений "Rapid Trident — 2017", которые продлятся до октября.

Место проведения: Международный центр миротворчества и безопасности в Старичах Львовской области.

Со стороны Украины задействовано до 1,5 тыс. военных с оружием и военной техникой, а со стороны США – до 1000 военных с оружием и военной техникой, до трех самолетов, до шести вертолетов.

По материалам из открытых источников интернет