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    Учения "Запад-2017": 20 кораблей Балтфлота РФ вышли в море

    (обновлено: )65
    Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, в море корабли Балтийского флота объединились в несколько тактических группировок и находятся в готовности выполнить задачи по предназначению.
    Катера морской пехоты Балтийского флот
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017" почти 20 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в Балтийское море.

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    Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

    "В море корабли Балтийского флота объединились в несколько тактических группировок и находятся в готовности выполнить задачи по предназначению — противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", — рассказал Мартов.

    По его словам, в составе группировок — корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также различные суда вспомогательного флота.

    Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.

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