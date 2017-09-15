Лукашенко не пригласили на учения "Запад-2017"

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила в пятницу, что официального приглашения Александру Лукашенко приехать на учения "Запад-2017" в Россию не поступало.

В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный военно-дипломатический источник сообщила, что Лукашенко может не приехать в Россию на учения "Запад" и будет наблюдать за их ходом на белорусских полигонах.

"Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало", — цитирует пресс-секретаря агентство Белта.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.