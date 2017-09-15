Польша проведет учения практически одновременно с "Западом-2017"

Пресс-служба Минобороны

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Польша практически одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017" проведет свои крупные военные учения, они начнутся на следующей неделе, сообщил министр обороны страны Антонии Мачеревич в интервью агентству РАР.

Он раскритиковал при этом проведение "Запада-2017". "Планы учения имеют характер наступательный, а не оборонительный", — заявил польский министр.

"Беспокойство оправдано, но, конечно, мы готовы, как НАТО и отдельные союзники, в том числе Польша. Мы приняли решение об учениях Dragon, которые также предполагают участие большого количества солдат, на это накладывается ротация американских войск", — сказал Мачеревич.

"Президент Путин хочет запугать Запад, запугать Польшу, но у него ничего из этого не выйдет", — заявил министр.

Стратегические учения "Запад-2017" проводятся 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду учений. Как заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.

Крупнейшие в 2017 году в Польше военные учения Dragon-17 начнутся на следующей неделе. Маневры Dragon проходят два года. До сих пор в них принимали участие в основном сухопутные войска, но в этом году к ним будут привлечены все виды вооруженных сил, а также войска государств-союзников и партнеров.