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    Появилась информация, когда Путин посетит учения "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (34)

    (обновлено: )76
    По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в понедельник президент России Владимир Путин посетит стратегические учения "Запад-2017" в Ленинградской области.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Минобороны РФ

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
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    Учения "Запад-2017": 12 700 военнослужащих и никакой угрозы

    "В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет в Ленинградской области, детали сообщим", — рассказал Песков журналистам.

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

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