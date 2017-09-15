Появилась информация, когда Путин посетит учения "Запад-2017"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет в Ленинградской области, детали сообщим", — рассказал Песков журналистам.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.