Лукашенко не приедет к Путину на учения "Запад-2017" - СМИ

Sputnik Сергей Гунеевl

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может не приехать в Россию на учения "Запад-2017", он будет наблюдать за их ходом на белорусских полигонах, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленного военно-дипломатического источника.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ. В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить один из компонентов военных учений "Запад".

Читайте также: Учения "Запад-2017": 12 700 военнослужащих и никакой угрозы

"За финальной частью учений на одном из российских полигонов будет наблюдать президент РФ Владимир Путин. Его коллега Александр Лукашенко, по данным "Ъ", будет наблюдать за маневрами исключительно на белорусских полигонах и в Россию, скорее всего, не приедет", — говорится в материале газеты.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.