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    Минобороны РФ: завершился первый этап учений "Запад-2017"

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    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (38)

    (обновлено: )2710
    Завершился первый этап совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ. Подразделения отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развертывания пунктов управления.
    Канал Минобороны РФ на Youtube

    "Шестнадцатого сентября 2017 года завершился продолжавшийся трое суток первый этап совместного стратегического учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Минобороны РФ
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    На данном этапе вооруженные силы РФ и Белоруссии отработали вопросы управления войсками в ходе отражения нападения "противника" и планирования стратегической операции в районах ответственности. А также отработали вопросы "приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развертывания пунктов управления и командных пунктов, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения".

    "В ходе первого этапа силы и средства Воздушно-космических сил в зонах ответственности за ПВО, группировки авиации и войск ПВО выполнили комплекс мероприятий по прикрытию Центрального промышленного района от воздушного нападения противника с применением стоящих на вооружении современных и перспективных автоматизированных систем управления войсками различных уровней. Также были проверены вопросы совместимости и взаимодействия средств разведки, РЭБ, ПВО вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии", — добавили в ведомстве.

    Подразделения вооруженных сил двух стран на полигонах "Борисовский" и "Осиповический" обнаружили и уничтожили диверсионные группы, блокировали незаконные вооруженные формирования и отразили наступления условного противника.

    "Эти же вопросы в составе региональной группировки войск (сил) на Западном направлении были отработаны участвующими в учении подразделениями Западного военного округа, Балтийского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и специального назначения на полигонах "Лужский", "Правдинский", "Струги Красные" и в морских полигонах Балтийского моря", — отметили в Минобороны.

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    Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.

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