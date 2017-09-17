В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017"

Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
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"Подразделения Балтийского флота отработают задачи по организации и ведению обороны в условиях непосредственного соприкосновения с противником… На полигоне "Правдинский" в Калининградской области мотострелки отразят атаки условного противника на передовой позиции, в ходе ведения маневренной обороны вовлекут условного противника в огневой мешок, затем нанесут ему поражение огнем артиллерии, минометов и танковых подразделений", — сказал Мартов.
В ходе учений будет проверена подготовка вооружения и боевой техники к применению, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.