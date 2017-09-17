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    В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (37)

    (обновлено: )17
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017 Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Малый ракетный корабль "Ливень" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Малый ракетный корабль "Ливень" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Большой десантный корабль "Королёв" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Малый противолодочный корабль "Кабардино-Балкария", малый ракетный корабль "Гейзер" и малый ракетный корабль "Серпухов" (слева направо) во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Большой десантный корабль "Александр Шабалин" (слева) и малый ракетный корабль "Гейзер" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Большой ракетный катер "Моршанск" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Корвет "Сообразительный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Корвет "Сообразительный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Малый противолодочный корабль "Калмыкия" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Корвет "Бойкий" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Малый противолодочный корабль "Алексин" (МПК) во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Морской тральщик "Александр Обухов" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Морской тральщик "Александр Обухов" во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017 Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Вспомогательное судно "Килектор 1" буксирует артиллерийские мишени в район стрельб во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Артиллерийские мишени, которые буксирует в район стрельб вспомогательное судно "Килектор 1", во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Буксиры во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

    Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

    Читайте также: Истерия на пустом месте. Украина и мир об учениях "Запад-2017"

    "Подразделения Балтийского флота отработают задачи по организации и ведению обороны в условиях непосредственного соприкосновения с противником… На полигоне "Правдинский" в Калининградской области мотострелки отразят атаки условного противника на передовой позиции, в ходе ведения маневренной обороны вовлекут условного противника в огневой мешок, затем нанесут ему поражение огнем артиллерии, минометов и танковых подразделений", — сказал Мартов.

    В ходе учений будет проверена подготовка вооружения и боевой техники к применению, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.

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