В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017"

Малый противолодочный корабль "Кабардино-Балкария", малый ракетный корабль "Гейзер" и малый ракетный корабль "Серпухов" (слева направо) во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".