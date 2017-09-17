Кремль сообщил детали готовящегося визита Путина на учения "Запад-2017"

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин намерен в понедельник, 18 сентября, проинспектировать ход военных учений РФ и Белоруссии "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого сентября сего года Владимир Путин прибудет в Ленинградскую область. Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017", который пройдет на полигоне "Лужский", — говорится в сообщении.

Между тем, уже завершился первый этап совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ. Подразделения отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развертывания пунктов управления.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.