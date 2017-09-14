Российско-белорусские учения "Запад-2017": первое видео

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На территории России и Белоруссии стартовали совместные стратегические учения "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"14 сентября стартовало совместное стратегическое учение "Запад-2017" (ССУ "Запад-2017") вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии. Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов ВС Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения российские и белорусские органы военного управления и воинские формирования отработают совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач в составе региональной группировки войск (РГВ).

Согласно сообщению, на шести полигонах "Лепельский", "Лосвидо", "Борисовский", "Осиповический", "Ружанский", "Домановский" и участке местности "Дретунь", расположенных на территории Белоруссии, и трех полигонах "Лужский", "Струги Красные" и "Правдинский" на территории РФ с воинскими частями и подразделениями РГВ(С) будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО.

"ССУ "Запад-2017" проходит под руководством начальников генеральных штабов ВС РФ и Белоруссии и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран", — добавляется в сообщении.

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Стратегические учения "Запад-2017" продлятся до 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского Минобороны, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.