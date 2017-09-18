Циничное время: показной патриотизм побеждает здравый смысл

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Любая власть, хотя бы частично претендующая на звание демократической, кроме силовых инструментов и государственных институтов должна предлагать обществу смыслы. После Майдана 2014 года таким смыслом для Украины, национальной идеей стал патриотизм. И все бы хорошо, если бы политики не использовали его как ширму для реализации своих шкурных интересов.

Вне закона и над законом

Начало осени ознаменовалось погромом в центре Киева. 3 сентября с фасада магазина мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли знаменитые граффити "Иконы революции", созданные во времена Евромайдана. После чего к фасаду здания приехала группа активистов. Назвавшие себя "Самообороной Майдана" разбили витрины, подожгли шины, разрисовали стены и окна.

Казалось бы, практически рядовое для постмайданной Украины событие. Но показательна реакция властей. Генпрокурор Юрий Луценко пообещал суровое наказание… но не для погромщиков, а для тех, кто стер рисунки. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Революции. Луценко отметил, что уничтожение изображений украинских писателей несет за собой уголовную ответственность, поскольку граффити являются объектом культурного наследия.

Раскол на нужных и ненужных избирателей

В Украине нормой стала ситуация, при которой записным патриотам – почет и особое отношение, а остальным – закон. Причин здесь несколько.

Во-первых, первые лица государства, среди которых называющий себя "президентом мира" Порошенко, используют имидж "ястребов", борцов с "российской агрессией". А сегодня патриот тот, кто против Москвы.

Во-вторых, оглядка на выборы. Рейтинги власти снижаются и на фоне реальных успехов необходимо предъявлять хотя бы успехи идеологические. Президент совершенно явно ориентируется на электорат Западной Украины, стремиться понравиться ему. Отсюда – нелетающие в Москву самолеты, запрет российских соцсетей и книг из РФ, непрекращающаяся антироссийская риторика. Чем "дальше от империи" – тем ближе к избирателям Львова, Ивано-Франковска, Тернополя.

При этом на Восток и Юг президент внимания практически не обращает. Конечно, он периодически ездит в Донбасс, но позитивных предложений для русскоязычного украинца у него нет. Яркий пример: принятый Радой и одобренный президентом закон "Об образовании", украинизирующий школы и вытесняющий из них русский язык.

Не стоит забывать, что выборы-2014 в один тур Порошенко во многом выиграл из-за не голосовавших Крыма и неподконтрольного Донбасса. И сейчас, отмечают политологи, реально бороться за возвращение этих территорий президенту просто не выгодно: в Донбассе и Крыму Порошенко – в антилидерах симпатий.

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"Если бы украинская власть реально хотела бы реинтегрировать эти территории, они стали бы принимать такой закон (Об образовании — Ред.)? Понятно, что такой цели нет", — уверен политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Власть в ловушке

А вот пример трепетного отношения власти к избирателям Западной Украины – ситуация вокруг "еврономеров" и протестовавших в центре Киева автовладельцев. Политтехнолог Дмитрий Раимов разъясняет, что в Украине – более 500 000 таких авто. Получается, ими пользуется около 1.5 млн человек (при условии 3 человек в семье).

"В основном на Западной. Электоральное поле власти сейчас. Кому-то еще странно, почему проблема не решена? Но боязнь "реакции избирателя", который нарушает закон – это не государственная позиция", – уверен эксперт.

Но раскручивая маховик патриотизма, власть сама загоняет себя в ловушку. Действует закон пропаганды: постоянно нужно поднимать градус. Недостаточно держать его на одном уровне – это уже воспринимается как предательство ("зрада") и слабость.

Политолог Олег Волошин признался, что в этой ситуации сочувствует президенту, премьеру и остальным, которые, "будучи людьми далеко не глупыми, вынуждены работать вот в этой нише".

"К сожалению, мы вынуждены признать, что нет "хорошего украинского народа" и "украинской власти, которая зарабатывает на войне". Зарабатывает, конечно, и нуждается (в поддержке – Ред.) в электоральном плане… Но, во многом, (власть – Ред.) не готова принимать осмысленные рациональные решения именно под давлением вот этой иррациональной части общества", – заявил Волошин.

Украинцы в осажденной крепости

Но Порошенко и Гройсман по своему поведению – в первую очередь бизнесмены. В частности, Президент продолжает владеть огромной бизнес-империей, а вопросы идеологии интересуют его значительно меньше.

Влиянием на умы заняты другие: главный мотор декоммунизации, десоветизации и дерусификации Владимир Вятрович, вице-премьер Вячеслав Кириленко… С их не всегда легких рук Украина меняется. Процесс идет планомерно, шаг за шагом, расширяя нравы и обычаи Галичины на всю страну. А кто несогласен — должен быть готов пополнить обширную когорту "предателей" и "агентов Кремля".

Ко всему этому власть сейчас активно разыгрывает карту "осажденной крепости", запугивает людей, отмечает политолог Алексей Якубин: избирателя пытаются убедить, что "если не мы, то конец — полный крах не только нас, но и государственности, существующей общественной модели".

"Есть попытка показать, что все вокруг враги, и только мы (власть) сможем защитить от них", — говорит эксперт.

По его словам, такая бинарная логика свойственна скорее не для патриотизма, а для национализма. Когда пытаются четко противопоставить "мы" и "они", противостояние "нас" — "другим", в частности, Кремлю как врагу.

"Патриотизм подразумевает более конструктивное отношение к разным странам вокруг, другое отношение внутри страны. А у нас с самого начала это была логика конфронтации. А дальше уже началась логика осажденной крепости, как развитие националистической логики", — уверен Якубин.