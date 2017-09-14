Российско-белорусские учения "Запад-2017" стартуют в четверг

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" начинаются в четверг, они пройдут на территории Белоруссии и на трех полигонах в России.

Маневры пройдут в два этапа и продлятся до 20 сентября. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих: около 7,2 тысячи от белорусских вооруженных сил и около 5,5 тысяч от российских, из них около 3 тысяч на территории Белоруссии.

На учениях также задействуют около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе примерно 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей.

Для планирования совместных действий привлекаются оперативные группы Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС России.

Главы Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут инспекцию учений на одном из полигонов.

По данным Минобороны России, замысел учений предусматривает проникновение в Белоруссию и российскую Калининградскую область экстремистских групп для проведения террористических актов и дестабилизации обстановки. Экстремисты, по "легенде учений", имеют внешнюю поддержку, получая вооружение и военную технику с воздуха и моря.

Для борьбы с условными террористами планируется отработать переброску воинских частей и подразделений российско-белорусской региональной группировки в районы проникновения незаконных вооруженных формирований, действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения бандформирований, проведение специальной операции по ликвидации боевиков, обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.

Смотрите также: Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

Командующий войсками российского Западного военного округа Андрей Картаполов пояснил, что при разработке замысла учений "Запад-2017" использовались современные подходы к применению войск и сил на основе опыта локальных войн и вооружённых конфликтов, в том числе приобретенного в Сирии.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

В свою очередь российский МИД назвал безосновательными обвинения НАТО по учениям "Запад-2017" и заявил, что страны альянса были широко информированы о предстоящих мероприятиях. Кроме того, все страны ОБСЕ и международные наблюдатели получили предварительные уведомления о проведении российско-белорусских учений.

По данным белорусского МИД, учения "Запад-2017" будут освещать около 270 иностранных журналистов. Минобороны Белоруссии направило приглашения для наблюдения за учениями представителям семи стран и ряда международных организаций, в том числе НАТО, ОДКБ, СНГ, ООН и ОБСЕ. Российская сторона также пригласила на заключительный этап учений руководство оборонных ведомств ряда государств.

Планируется, что до 30 сентября личный состав, вооружение и техника вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а вооруженных сил России — на свою территорию. Российский посол в Минске Александр Суриков также заявлял, что российские военные не собираются оставаться в Белоруссии после учений.