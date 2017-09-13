Россия уведомила все страны ОБСЕ о военных учениях "Запад-2017"

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украbна. Все государства-участники ОБСЕ получили предварительные уведомления о проведении российско-белорусских учений "Запад-2017", заявил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) России генерал-полковник Андрей Картаполов.

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"В соответствии с международными договорённостями всем государствам–участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности (проведении учений "Запад-2017"), а в августе приглашение получили международные наблюдатели", — сказал Картаполов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, учения "Запад-2017", "как и все предыдущие, абсолютно открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов"

Он отметил, что общее количество личного состава, вооружения и военной техники, привлекаемых к учениям, будет соответствовать положениям Венского документа 2011 года. По словам Картаполова, заявления ряда европейских государств о том, что в маневрах задействуют более 100 тысяч военнослужащих, были сделаны "без каких-либо доказательств".

"Просто сейчас в Вооружённых силах России полным ходом идёт летний период обучения. Разумеется, все соединения и части находятся на полигонах и выполняют упражнения, проводят батальонные и ротные учения", — сказал Картаполов.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.