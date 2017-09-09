Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

В Киеве у посольства Республики Беларусь в пятницу, 8 сентября, прошел митинг в поддержку независимости страны, которой, по мнению участников акции, угрожают военные учения "Запад-2017", сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции считают, что в результатом российско-белорусских учений "Запад-2017" может произойти "военная оккупации Беларуси со стороны РФ".

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Отметим, накануне несанкционированный митинг против учений прошел и в Минске.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

Белорусский партизан Митинг в Минске против учений "Запад-2017"

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.