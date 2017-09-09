наверх
09.09.201705:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (20)

    (обновлено: )49
    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. В пятницу в Минске также прошел митинг против проведения этих учений.
    Канал на Youtube censor.online

    В Киеве у посольства Республики Беларусь в пятницу, 8 сентября, прошел митинг в поддержку независимости страны, которой, по мнению участников акции, угрожают военные учения "Запад-2017", сообщает Цензор.НЕТ.

    Александр Турчинов о готовности ВСУ. Видео
    Канал на Youtube Turchynov
    Турчинов о готовности ВСУ ответить "на провокации России"

    Участники акции считают, что в результатом российско-белорусских учений "Запад-2017" может произойти "военная оккупации Беларуси со стороны РФ".

    Читайте также: Кто всех опасней и страшнее? Украина в рейтинге армий мира

    Отметим, накануне несанкционированный митинг против учений прошел и в Минске. 

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

    Белорусский партизан
    Митинг в Минске против учений "Запад-2017"

    Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия