наверх
09.09.201708:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия опровергла заявление ФРГ о 100 тыс военных на учениях "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (21)

    (обновлено: )36
    Официальный представитель Минобороны России сообщил, что глава МО ФРГ Урсула фон дер Ляйен публично оперирует "взятыми с потолка цифрами" о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учения.
    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017. На фото - вертолеты Ми-8 ВВС Белоруссии
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Министерство обороны РФ опровергло заявления главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах российских военных, якобы привлекаемых на учения "Запад-2017", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Глава Минобороны ФРГ 7 сентября на встрече с европейскими коллегами в Таллине заявила, что в учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тысяч военнослужащих, что является демонстрацией боеспособности и мощи России.

    "Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение "Запад-2017", и таящихся в связи с этим угрозах Европе", — сказал он.

    Конашенков уточнил, что германская сторона своевременно получила исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учениям российских военных. Все сведения предоставлялись Германии как белорусской стороной, так и военному атташе при посольстве ФРГ в Москве в ходе брифинга 29 августа заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым.

    Митинг под посольством Беларуси в Киеве против белорусско-российских учений Запад-2017. Видео
    Канал на Youtube censor.online
    Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

    Конашенков также напомнил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с главой военного комитета НАТО в Баку дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях "Запад-2017", подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран.

    "Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное", — заключил Конашенков.

    Читайте также: Параллельные миры Петра Алексеевича. Эксперты подвели итоги недели

    Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Зигмар Габриель
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия