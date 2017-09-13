Доклад ООН: в зоне АТО забыли о людях

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Четвёртый год украинский народ проводит в условиях военного конфликта. В относительно благополучном Киеве об этом уже редко и вспоминают. Но люди, живущие на востоке страны, ежедневно несут лишения и подвергаются опасности. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе Агентства ООН по правам человека.

Доклад охватывает период с 16 мая по 15 августа 2017 года. Ситуацию исследовали по обе стороны от линии разграничения. И в течение этого короткого времени Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала, что вследствие конфликта погибли 26 и были ранены 135 гражданских лиц.

Гибель без компенсаций

В целом за время украинского конфликта погибли 2 803 мирных жителя и были ранены от 7 до 9 тысяч человек, говорится в докладе. В последнее время жертв стало меньше (по сравнению с предыдущим отчётным периодом), что наблюдатели связывают с "хлебным"перемирием, однако — "боевые действия продолжаются, ситуация непредсказуемая".

При этом Агентство ООН по правам человека обеспокоено отсутствием доступного жертвам механизма возмещения и компенсаций, особенно тем, кто получил ранения, а также семьям погибших.

В связи с этим правительству Украины рекомендуется "разработать национальный механизм обеспечения надлежащей, эффективной, немедленной и соответствующей правовой защиты, в том числе возмещения ущерба, для гражданских жертв конфликта".

Также украинский Кабмин призвали "обеспечить организацию и предоставление своевременной, недискриминационной и всеобъемлющей помощи всем лицам, которые пострадали от конфликта" — в частности, речь идёт о людях, получивших ранения или пострадавших от пыток и сексуального насилия, связанного с конфликтом.

Пытки и похищения продолжаются

В докладе отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало случаи незаконных задержаний, внесудебных казней, насильственных исчезновений и пыток по обе стороны от линии разграничения.

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"Большинство из таких случаев произошли до начала отчётного периода, но были задокументированы лишь недавно. В то же время, в течение отчётного периода имели место насильственные исчезновения и содержание лиц под стражей без связи с внешним миром на территории, контролируемой вооружёнными группами", — говорится в докладе.

На этих территориях сотрудникам миссии отказывали в доступе к заключённым и в места содержания под стражей, тогда как на подконтрольной правительству территории такой доступ был предоставлен (в официальные места содержания под стражей).

При этом в докладе отмечено, что органы государственной власти Украины не проводили эффективных расследований нарушений прав человека, совершённых военнослужащими ВСУ или представителями сил безопасности.

В то же время, "надёжные свидетельства" от лиц, которые были задержаны и содержались под стражей в "параллельных структурах" (в самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Ред.), "указывают на отсутствие гарантий и защиты, что приводит к нарушению прав человека".

Обмен пленными: нет прогресса

Авторы доклада отметили, что в течение всего подотчётного периода "никакого прогресса не было достигнуто по поводу выполнения обязательства обмена "всех на всех", как предусмотрено Минскими договорённостями". Переговоры в Минске по этому вопросу продолжаются, но сложностей много.

Как сказано в документе, "по состоянию на 31 июля 2017 года, правительство (Украины — Ред.) настаивало на освобождении 137 лиц, которые, как оно убеждено, содержатся под стражей вооружёнными группами, тогда как вооружённые группы, со своей стороны, подтвердили факт удержания только 71 из названных лиц".

Непризнанные республики требуют (по состоянию на 11 сентября 2017 года) от украинской власти освобождения 502-х человек, "включая некоторых лиц, которые не были в заключении".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сичтает крайне важным, чтобы во время обменов люди "не перемещались на другую сторону линии столкновения против их воли", говорится в докладе.

Напомним, что ополченцы требуют обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", однако в центре по освобождению пленных при СБУ заявляют, что "такой обмен невозможен в условиях незавершенного конфликта".

Расследовать деятельность сайта "Миротворец"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность скандального сайта "Миротворец", публикующего личные данные граждан, которых создатели сайта считают "врагами" Украины.

"Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов…, называя их сторонниками вооруженных групп и "терроризма". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", — говорится в докладе.

Кроме того, Нацполиции Украины рекомендовано "быстро и эффективно расследовать сообщения о нарушениях, связанных с деятельностью веб-сайта "Миротворец".

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Добавим от себя: пожалуй, сама по себе эта рекомендация свидетельствует о том, что в Агентстве ООН по правам человека не очень хорошо знают местную специфику и, возможно, не осведомлены, кто организует работу сайта.

О людях забыли

Социально-экономическая ситуация на востоке Украины в связи с боевыми действиями и мерами, препятствующими экономическому развитию, продолжает ухудшаться, отметили составители доклада. Растёт уровень бедности, всё больше безработных…

Страдает инфраструктура, поставки воды и электроэнергии происходят с существенными перебоями (из-за частых обстрелов в Донецкой области и из-за дефицита финансовых ресурсов в Луганской области). "Это негативно повлияло на соблюдение права на достаточный жизненный уровень", — говорится в докладе.

Заметили в ООН и проблему с пенсиями. Кабмину, Верховной Раде и другим соответствующим госорганам рекомендуется "убрать препятствия, которые мешают равному доступу граждан Украины к пенсиям независимо от места проживания…".

Но более серьезны угрозы самой жизни. "Гражданское население на востоке Украины пережило уже четвёртое лето конфликта и продолжает страдать от постоянной нестабильности боевых действий, а также от отсутствия прогресса в попытках урегулирования конфликта и достижения мира и примирения. Стороны конфликта продолжают нарушать обязательства, взятые на себя по Минским договорённостям и по обновлённым договорённостям относительно прекращения огня", — говорится в докладе.

Наблюдатели ООН отмечают, что вместо этого в зоне конфликта продолжают использовать тяжёлое вооружение и закладывают новые мины, а также принимают меры, которые "углубляют пропасть между гражданами по обе стороны от линии столкновения".

"Как следствие, утраты человеческих жизней, здоровья, семейных связей и имущества стали характерными и постоянными признаками конфликта", — констатировали авторы доклада.