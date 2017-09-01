наверх
01.09.201702:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин и Лукашенко лично проинспектируют военные учения "Запад-2017"

    (обновлено: )0
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "в этот раз главы двух государств намерены посетить военный полигон в одном из российских регионов".

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

    Александр Турчинов о готовности ВСУ. Видео
    Канал на Youtube Turchynov
    Турчинов о готовности ВСУ ответить "на провокации России"

    Издание отмечает, что Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за ходом учений в 2013 году — сначала в Гродненской области Белоруссии, после чего перелетели в Калининградскую область России, где на морское побережье высадился десант.

    "Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил… что в этот раз главы двух государств намерены посетить военный полигон в одном из российских регионов", — пишет издание.

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

    Читайте также: Масштабные учения "Си Бриз-2017" в Одессе пока малозаметны – спецкор

    Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
      Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
      Анна Курбатова
      Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
      Последствия урагана в Техасе
      Мощный ураган в США и тайфун в Китае
      Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
      Операция реинтеграция. Закон о Донбассе