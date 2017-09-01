Путин и Лукашенко лично проинспектируют военные учения "Запад-2017"

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Издание отмечает, что Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за ходом учений в 2013 году — сначала в Гродненской области Белоруссии, после чего перелетели в Калининградскую область России, где на морское побережье высадился десант.

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил… что в этот раз главы двух государств намерены посетить военный полигон в одном из российских регионов", — пишет издание.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.