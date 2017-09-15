Пентагон высказался по поводу российско-белорусских учений "Запад-2017"

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Россия и Белоруссия предприняли меры по обеспечению транспарентности в связи с учениями "Запад-2017", сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

По ее словам, в американском военном ведомстве "проинформированы, что Россия в сотрудничестве с Белоруссией проведет военные учения "Запад-2017" на нынешней неделе".

"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", — отметила Балданса. В частности, добавила она, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений, "указав, что масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей". Также страна провела необходимые брифинги в рамках международных форумов.

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Отмечается, что "Россия проинформировала об учениях Совет Россия-НАТО". Подчеркивается, что "обе страны пригласили некоторых международных наблюдателей на часть учений".

Вместе с тем представитель Пентагона выразила опасения по поводу масштабов учений, отметив, что "официальные данные РФ и Белоруссии не совпадают со сведениями СМИ". "Мы будем пристально следить за этими учениями, чтобы выявить любые различия между заявленными данными об участии военнослужащих и техники с действительными сведениями", — сказала она.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.