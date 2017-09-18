Украина подняла авиацию из-за российско-белорусских учений

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины привлекла авиацию к усиленному патрулированию северного участка государственной границы в связи с учениями "Запад-2017" на территории Белоруссии, сообщает в понедельник пресс-служба пограничной службы Украины.

"Во время учений "Запад-2017" Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

Ранее пограничная служба Украины сообщала об усилении контроля по всей границе из-за учений "Запада-2017". Сообщается, что содействие пограничникам оказывают ВСУ, Нацгвардия и Нацполиция. "Такие мероприятия будут длиться по меньшей мере до окончания учений "Запад-2017". Кроме того, данные направления усилены пограничной авиацией. В частности, экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг границы и уже обследовано около 900 километров госрубежа", — говорится в сообщении.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

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МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере. В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований — по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".