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    Общество

    Стартовали украинско-американские военные учения Rapid Trident - 2017

    (обновлено: )7103
    В маневрах принимают участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира: Украины, США, Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.
    Церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident - 2017
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Во Львовской области в понедельник, 11 сентября, прошла официальная церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident — 2017, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    В маневрах принимают участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира: Украины, США, Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

    mil.gov.ua
    Церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident - 2017

    От армий США и Канады участвуют около 500 человек.

    От Украины участвуют военнослужащие одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, бригады ВДВ, инженерно-саперные подразделения, отдельные подразделения Национальной гвардии и др.

    mil.gov.ua
    Церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident - 2017

    Также в командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава LITPOLUKRBRIG — многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

    Для проведения обучения привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники. Выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится.

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