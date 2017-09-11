Стартовали украинско-американские военные учения Rapid Trident - 2017

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Во Львовской области в понедельник, 11 сентября, прошла официальная церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident — 2017, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В маневрах принимают участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира: Украины, США, Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

mil.gov.ua Церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident - 2017

От армий США и Канады участвуют около 500 человек.

От Украины участвуют военнослужащие одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, бригады ВДВ, инженерно-саперные подразделения, отдельные подразделения Национальной гвардии и др.

mil.gov.ua Церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident - 2017

Также в командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава LITPOLUKRBRIG — многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Для проведения обучения привлечены несколько десятков единиц автомобильной и легкобронированной техники. Выполнение упражнений боевых стрельб не предвидится.