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    Общество

    В Украине стартовала первая фаза учений Rapid Trident

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    В рамках учений партнеры из одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В пятницу на аэродроме бригады тактической авиации имени Ивана Франко стартовала первая фаза учений Rapid Trident-2017, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области

    "На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений Rapid Trident — 2017", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в рамках учений партнеры из одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

    Как отмечается, американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности с аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава. Обучение должно способствовать повышению уровня боевых способностей воздушных сил ВС Украины.

    Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что активная фаза украино-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

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