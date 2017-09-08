В Украине стартовала первая фаза учений Rapid Trident

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В пятницу на аэродроме бригады тактической авиации имени Ивана Франко стартовала первая фаза учений Rapid Trident-2017, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

"На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений Rapid Trident — 2017", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках учений партнеры из одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

Как отмечается, американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности с аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава. Обучение должно способствовать повышению уровня боевых способностей воздушных сил ВС Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что активная фаза украино-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.