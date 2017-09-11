В Швеции начались крупнейшие и уникальные военные учения

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости Украина. В Швеции начались крупнейшие за последние 20 лет военные учения Aurora 2017, говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции.

Учения продлятся до 29 сентября.

Шведские власти называют их не только самыми крупными за последние десятилетия, а также уникальными для страны — они пройдут на море, на земле и в воздухе.

"Aurora 2017 является первым для ВС и крупнейшим национальным учением более чем за 20 лет", — говорится в сообщении для прессы.

Основными местами учений станут Стокгольм и его окрестности, шведский остров Готланд и город Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1500 солдат из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также из США и Франции.

Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.

Необходимость подобных учений военные власти страны не раз поясняли в шведских СМИ тем, что решение об укреплении обороны принято парламентом, который счел, что за последние годы сильно изменилась международная ситуация.

Напомним, в пятницу на аэродроме бригады тактической авиации имени Ивана Франко стартовала первая фаза учений Rapid Trident-2017.