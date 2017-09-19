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    Путин с чаем и биноклем понаблюдал за учениями "Запад-2017"

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    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (43)

    (обновлено: )40730
    В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин побывал в Ленинградской области на учениях "Запад-2017". На полигоне "Лужский" он проинспектировал действия военных РФ и Белоруссии.
    Канал RT на Youtube

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах в России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от России — около 3 тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

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