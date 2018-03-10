Как следует из документов, опубликованных на сайте сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".
Вооружая Украину, Соединенные Штаты поставят себя в неловкое положение перед своими союзниками по НАТО, пишут мировые СМИ. Должен ли Дональд Трамп отправлять Киеву летальное оружие, или наоборот - избегать дальнейшего втягивания США в этот конфликт?
По словам волонтера фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги, в условиях позиционной войны с технически сильным противником американские беспилотники Raven оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами.
Согласно информации, на военную помощь вначале планировалось 0,5 млрд долларов, потом 350 млн долларов, на сегодняшний день военная помощь Украине от Америки будет в объеме от 150 млн до 250 млн долларов.
Для США будет более патриотичным выделить средства на модернизацию собственных вооруженных сил, если Дональд Трамп поставит Конгресс перед выбором. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог-международник Владимир Воля.
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи ВСУ, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения.
Политический кризис в Украине и конфликт на востоке страны далеки от своего разрешения, пишут мировые СМИ. Поможет ли выделение дополнительных средств для решения украинской проблемы снизить волну насилия в стране, или все будет как раз наоборот?
Подпись под обращением поставили 12 республиканцев и 15 демократов, то есть более четверти из 100 членов сената. Инициаторами обращения стали сенаторы Ричард Дурбин и Роб Портман. В письме действия России, в частности, называются как "военный захват земли".
По словам представителя Пентагона Эрика Пэйхона, США продолжают оказывать поддержку десяткам тысяч человек из местных сирийских сил, выступающих против ИГ и пытающихся вернуть себе территорию из-под контроля ИГ.
По словам главы департамента международных связей правительства Курдского автономного района Ирака Фалаха Бакира, он попросил поддержку силам пешмерга и запросил у России гуманитарную помощь для оказания поддержки беженцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".