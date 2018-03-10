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    военная помощь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Стало известно, сколько США выделят Украине военной помощи в 2018
    00:51 09.11.2017
    547Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как следует из документов, опубликованных на сайте сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Летальное оружие от США для Украины: за и против
    14:30 24.09.2017
    936Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    У поставок летального оружия Украине есть как ярые сторонники, так и не менее активные оппоненты. Одна из последних дискуссий состоялась в Атлантическом совете в Вашингтоне.
    Визит Петра Порошенко в США
    $500 млн от США для Украины: а было ли летальное оружие?
    16:29 19.09.2017
    1827
    Петр Порошенко заявил, что принятый Сенатом США проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине
    16:05 03.09.2017
    2261Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Вооружая Украину, Соединенные Штаты поставят себя в неловкое положение перед своими союзниками по НАТО, пишут мировые СМИ. Должен ли Дональд Трамп отправлять Киеву летальное оружие, или наоборот - избегать дальнейшего втягивания США в этот конфликт?
    Беспилотник Raven RQ-11B Analog Raven Systems
    Американские беспилотники Raven непригодны для боев в Донбассе - волонтер
    19:33 07.08.2017
    671Донбасс: новое перемирие
    По словам волонтера фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги, в условиях позиционной войны с технически сильным противником американские беспилотники Raven оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Пентагон просит Белый дом предоставить летальное оружие Украине - СМИ
    21:11 04.08.2017
    1582Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам трех чиновников США, предлагаемый пакет помощи летальным вооружением включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью приблизительно около 50 млн долларов.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украине не стоит ждать от США помощи - Савченко
    12:09 21.06.2017
    1413Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам депутата Верховной Рады Надежды Савченко, не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведет к эскалации конфликта.
    Белый дом. Архивное фото
    В США намерены заменить военную помощь Украине на кредиты - СМИ
    04:55 22.05.2017
    1840
    По информации СМИ, в новом проекте бюджета выдача грантов будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США.
    Олег Березюк
    Украина получит от США до $250 млн военной помощи - "Самопомич"
    19:23 06.05.2017
    176
    Согласно информации, на военную помощь вначале планировалось 0,5 млрд долларов, потом 350 млн долларов, на сегодняшний день военная помощь Украине от Америки будет в объеме от 150 млн до 250 млн долларов.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Военные из США осмотрели зону ЧП в Балаклее, ВСУ ожидают помощи
    05:53 27.03.2017
    882Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    По словам пресс-офицера ВСУ Владислава Волошина, речь идет о предоставлении ВС США дополнительного для украинских военных оборудования, в частности, защиту для саперов.
    Владимир Воля. Архивное фото
    Воля: США могут не найти лишние деньги на военную помощь Украине
    02:14 26.03.2017
    234
    Для США будет более патриотичным выделить средства на модернизацию собственных вооруженных сил, если Дональд Трамп поставит Конгресс перед выбором. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог-международник Владимир Воля.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый сообщил, на что пойдет военная помощь Украине в $150 млн
    06:52 12.03.2017
    1325
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи ВСУ, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения.
    Олег Стариков
    США не дадут Украине денег на летальное оружие - Стариков
    23:22 11.03.2017
    1218
    Военный эксперт Олег Стариков в эфире ГС прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.
    Павел Климкин. Архивное фото
    МИД: в США ведутся дискуссии о предоставлении оружия
    04:59 10.02.2017
    411
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, в США речь идет о деньгах. Внесен проект закона в Конгресс США, предполагающий очень серьезную помощь Украине.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    The American Conservative: вооружать Украину — плохая идея
    19:24 22.12.2016
    1225Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Политический кризис в Украине и конфликт на востоке страны далеки от своего разрешения, пишут мировые СМИ. Поможет ли выделение дополнительных средств для решения украинской проблемы снизить волну насилия в стране, или все будет как раз наоборот?
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Сенаторы просят Трампа увеличить поддержку Украине
    22:22 08.12.2016
    591Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Подпись под обращением поставили 12 республиканцев и 15 демократов, то есть более четверти из 100 членов сената. Инициаторами обращения стали сенаторы Ричард Дурбин и Роб Портман. В письме действия России, в частности, называются как "военный захват земли".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине
    21:36 08.12.2016
    218
    На первом этапе Украина, согласно тексту документа, может получить 175 миллионов из 350 миллионов долларов в рамках программы помощи по линии Пентагона.
    Пентагон
    США поддерживают "десятки тысяч" оппозиционеров в Сирии - Пентагон
    06:58 29.11.2016
    639Вооруженный конфликт в Сирии.
    По словам представителя Пентагона Эрика Пэйхона, США продолжают оказывать поддержку десяткам тысяч человек из местных сирийских сил, выступающих против ИГ и пытающихся вернуть себе территорию из-под контроля ИГ.
    Курдские отряды пешмерга. Архивное фото
    Иракские курды просят у МИД РФ военной и гуманитарной помощи - СМИ
    06:50 07.11.2016
    591Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы департамента международных связей правительства Курдского автономного района Ирака Фалаха Бакира, он попросил поддержку силам пешмерга и запросил у России гуманитарную помощь для оказания поддержки беженцев.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Парубий: Украина должна настаивать на предоставлении летального вооружения
    00:31 23.08.2016
    972АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, в настоящее время "крайне важно продолжать держать в повестке дня вопрос летального вооружения для Украины".
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