Гурбангулы Бердымухамедов непосредственно принял участие в стрельбах и метании ножей на полигоне. В последнее время туркменская армия ведет усиленные тренировки и подготовку, чтобы в любой момент отразить возможное нападение боевиков.
В терминале F Международного аэропорта "Борисполь" 3 ноября подразделение особого назначения Национальной полиции КОРД и мобильное пограничное подразделение "Дозор" Государственной пограничной службы провели финальную фазу совместных учений.
По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, военные учения крайне важны для Крыма, так как позволяют усовершенствовать систему безопасности крымского региона и на практике отработать взаимодействия силовых структур.
По информации Минобороны РФ, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности сразу на двух полигонах Южного военного округа пройдут тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии ВДВ.
Соглассно "Совместной декларации руководителей ЕС-НАТО", НАТО и ЕС планируют усилить координацию по учениям, в том числе по гибридным (угрозам), разработав первые параллельные и скоординированные учения в 2017 и 2018 годах.
Неподалеку акватории Мариупольского порта состоялось совместная тренировка специальных подразделений морской пехоты и частей береговой охраны. Пограничники вместе с морпехами отработали порядок противодействия террористическим угрозам.
Во время учений военнослужащие отработают маневрирование и быстрое перемещение сил сверхбыстрого реагирования в Польшу. В их составе — бригада пехоты, действующая при поддержке авиации, ВМФ и сил специального назначения.
Накануне суд арестовал мэра Вышгорода Алексея Момота на два месяца, в Закарпатской области местные жители стали на защиту контрабандистов. Также в СМИ появилась информация о том, что установлены личности похитителей водителя BlaBlaСar.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".