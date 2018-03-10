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    военные учения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Учения НАТО в Литве
    "Такое НАТО нам не надо". Жители Прибалтики о пьяных выходках "северных"
    08:59 22.10.2017
    2514НАТО: надо или не надо?
    В Литве ежегодно фиксируются по несколько случаев, которые связаны с неподобающим поведением солдат НАТО, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
    Президент Туркменистана принял участие в военных учениях
    Глава Туркменистана показал свою хорошую форму на военных учениях 
    16:15 03.08.2017
    516
    Гурбангулы Бердымухамедов непосредственно принял участие в стрельбах и метании ножей на полигоне. В последнее время туркменская армия ведет усиленные тренировки и подготовку, чтобы в любой момент отразить возможное нападение боевиков.
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    ОБСЕ предлагает ввести ограничения на проведение учений Россией вблизи Прибалтики
    06:09 03.07.2017
    1697
    По мнению генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, могут быть введены ограничения в отношении проведения Россией военных учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как страны Прибалтики.
    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота. Видео
    Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота 
    02:56 02.05.2017
    258
    Учения подразделений специального назначения по обороне главной базы подводных сил Северного флота от атаки диверсантов прошли в гарнизоне Гаджиево, сообщила пресс-служба СФ РФ.
    Учения спецподразделений полиции в аэропорту Борисполь. Видео
    Учения спецподразделений полиции в аэропорту "Борисполь" 
    00:45 06.11.2016
    108День полиции: успех или провал?
    В терминале F Международного аэропорта "Борисполь" 3 ноября подразделение особого назначения Национальной полиции КОРД и мобильное пограничное подразделение "Дозор" Государственной пограничной службы провели финальную фазу совместных учений.
    Александр Грушко. Архивное фото
    Активность НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе - Грушко
    22:09 31.10.2016
    215Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам постпреда РФ при альянсе Александра Грушко, совокупность усилий НАТО меняет само содержание военной безопасности в регионах, которые непосредственно примыкают к российским рубежам.
    Учения Рубеж-2016: артиллерия ВСУ уничтожала опорные пункты противника. Видео
    Учения "Рубеж-2016": артиллерия ВСУ уничтожала опорные пункты противника 
    03:22 23.10.2016
    403
    В субботу, 22 октября, завершились стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил Украины "Рубеж – 2016", сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
    Тактические учения с боевой стрельбой самоходной и гаубичной артиллерии ВСУ
    Тактические учения с боевой стрельбой самоходной и гаубичной артиллерии ВСУ 
    02:44 23.10.2016
    230
    В пятницу на полигоне "Девички", который находится в Киевской области, состоялась практическая фаза – тактические учения с боевой стрельбой самоходных и гаубичных артиллерийских подразделений.
    Руслан Бальбек. Архивное фото
    Крым намерен проводить военные учения без оглядки на Киев – Бальбек
    06:37 11.09.2016
    612Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, военные учения крайне важны для Крыма, так как позволяют усовершенствовать систему безопасности крымского региона и на практике отработать взаимодействия силовых структур.
    Внезапная проверка практических действий войск на полигонах ЮВО
    Артиллерия российских ВДВ проведет боевые стрельбы под Краснодаром
    04:13 30.08.2016
    147
    По информации Минобороны РФ, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности сразу на двух полигонах Южного военного округа пройдут тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии ВДВ.
    Запуск ракеты КНДР
    КНДР пригрозила превентивным ядерным ударом США и Южной Корее
    05:53 22.08.2016
    621Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению представителя генштаба Корейской народной армии, "ситуация на Корейском полуострове настолько напряженная, что в любой момент может начаться ядерная война".
    Саммит НАТО в Варшаве
    НАТО и ЕС проведут учения по гибридным угрозам
    15:44 08.07.2016
    64АТО: в предчувствии военного положения.
    Соглассно "Совместной декларации руководителей ЕС-НАТО", НАТО и ЕС планируют усилить координацию по учениям, в том числе по гибридным (угрозам), разработав первые параллельные и скоординированные учения в 2017 и 2018 годах.
    Учения Rapid Trident. Архивное фото
    Крупнейшие военные учения Rapid Trident-2016 начинаются в Украине
    02:12 27.06.2016
    1451
    По информации Минобороны Украины, в крупнейших с начала года военных учениях Rapid Trident-2016 примут участие более 1,8 тысячи военнослужащих из 14 стран мира.
    Масштабные военно-морские учения НАТО в Средиземном море. Видео
    Масштабные военно-морские учения НАТО в Средиземном море 
    03:48 20.06.2016
    266АТО: в предчувствии военного положения.
    Шестой флот ВМС США провел совместно с итальянскими военными кораблями масштабные учения. Видео новейших эсминцев опубликовано в интернете на канале ВМС США.
    Совместные учения морпехов и пограничников в Мариуполе
    Совместные учения морпехов и пограничников в Мариуполе 
    04:45 06.06.2016
    309
    Неподалеку акватории Мариупольского порта состоялось совместная тренировка специальных подразделений морской пехоты и частей береговой охраны. Пограничники вместе с морпехами отработали порядок противодействия террористическим угрозам.
    Военные учения во Львовской области
    Подготовка контрактников ВСУ на Яворовском полигоне 
    02:53 05.06.2016
    401
    В Международном центре миротворчества и безопасности "Яворовский полигон" во Львовской области готовят бойцов Вооруженных сил Украины, пришедших на контрактную службу в мотострелковые подразделения.
    Учения НАТО. Архивное фото
    В Польше начинаются учения сил сверхбыстрого реагирования НАТО
    02:44 17.05.2016
    707АТО: в предчувствии военного положения.
    Во время учений военнослужащие отработают маневрирование и быстрое перемещение сил сверхбыстрого реагирования в Польшу. В их составе — бригада пехоты, действующая при поддержке авиации, ВМФ и сил специального назначения.
    Военные учения НАТО Spring storm в Эстонии
    Военные учения НАТО в Эстонии "Весенний шторм 2017" 
    04:54 15.05.2016
    450АТО: в предчувствии военного положения.
    Учения "Весенний шторм" в 2016 году проходят в Эстонии со 2 по 20 мая на территории Тартуского, Выруского и Пылваского уездов, недалеко от границы с Россией.
    КНДР. Архивное фото
    КНДР остановит ядерные испытания, если США прекратят военные учения
    23:43 23.04.2016
    133Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы северокорейского Министерства иностранных дел Ли Су Ёна, КНДР остановит ядерные испытания, если США прекратят военные учения с Южной Кореей.
    Акция на Майдане с требованием вернуть Савченко в Украину
    Хроника 17 апреля: арест мэра Вышгорода, митинг за Савченко, учения НАТО
    09:29 18.04.2016
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    Накануне суд арестовал мэра Вышгорода Алексея Момота на два месяца, в Закарпатской области местные жители стали на защиту контрабандистов. Также в СМИ появилась информация о том, что установлены личности похитителей водителя BlaBlaСar.
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