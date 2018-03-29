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    Инцидент на румынской АЭС стал вторым за несколько дней

    (обновлено: )31810
    Проблемы на румынской АЭС "Чернаводэ" были в воскресенье, когда первый блок был отключен, а второй работал на 55% от мощности, сообщают местные СМИ.
    Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии
    Википедия

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Инцидент, произошедший в четверг на румынской АЭС "Чернаводэ", стал вторым за последние несколько дней, сообщает телеканал Digi24.

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    Ранее румынские СМИ сообщили об аварии на АЭС. При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.

    "Проблемы на "Чернаводэ" были в воскресенье, когда первый блок был отключен, а второй работал на 55% от мощности", — говорится в сообщении телеканала.

    По информации канала, глава Nuclearelectrica Космин Гицэ заявлял, что это связано с электросистемой, а не реактором.

    Атомная электростанция в Чернаводэ – крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране.

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