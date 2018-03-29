В Румынии произошла авария на атомной электростанции - СМИ

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Авария на атомной электростанции произошла в румынском городе Чернаводэ, сообщают румынские СМИ.

"АО Nuclearelectrica объявила, что второй реактор атомной электростанции в Чернвоадэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, не атомной", — говорится в сообщении агентства Mediafax.

По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.