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    Атомное сердце Украины начинает шалить

    (обновлено: )1090120
    То, что происходит на семи реакторах Украины, напоминает пересадку сердца от одного пациента к другому. По статистике, подобные операции не всегда заканчиваются успешно…
    Запорожская АЭС
    Фото с сайта Запорожской АЭС

    Владимир Губарев — писатель, публицист — для РИА Новости Украина

    Неудача эксперимента по замене российского топлива в реакторах на американское будет означать полную катастрофу не только для атомной энергетики Украины, но и для судьбы этой отрасли промышленности в мире. После Чернобыля и Фукусимы новой атомной трагедии планета уже не переживет…

    Новая арка над Чернобыльской АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Deutsche Welle: о безопасности АЭС Украины

    Понимают ли американцы, сколь опасный эксперимент они осуществляют на Украине? Безусловно.

    Знают ли  украинские атомщики, что риск велик? Конечно.

    Так почему же и те и другие все-таки не отступают, а вновь и вновь пытаются заменить одно "атомное сердце" на другое?

    Я не преувеличиваю: то, что происходит на семи реакторах  Украины, напоминает мне пересадки сердца от одного пациента к другому. К сожалению, подобные операции не всегда заканчиваются успешно…

    Речь идет о попытках заменить российской топливо в реакторах на американское.

    Это бизнес. Большой бизнес

    После аварии в Чернобыле и распада СССР на мировом рынке  разгорелась яростная борьба за контракты на использование ядерного топлива. Речь шла и миллиардах долларов, и  американцы постарались полностью вытеснить Россию. Страсти разгорелись вокруг АЭС на Украине и в странах Восточной Европы. Американцев постигла неудача в Темелине (Чехия). Там им не удалось заменить российское топливо своим – случилась авария. Стало понятно, что "русское атомное сердце" работает совсем иначе, чем "американское".

    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Южно-Украинская АЭС
    Украинские АЭС в режиме сверхнагрузок: на сколько хватит прочности

    Это естественно: технологии в СССР и США абсолютно разные, по каким-то параметрам у одних они лучше, по другим хуже – обмена опытом не  было, так как эти всегда технологии носили гриф секретности.

    Но на горизонте маячили "атомные миллиарды"…

    И вот тут вмешалась политика. "Нет ничего пагубнее для науки, чем вмешательство властей" — произнес однажды академик Андрей Дмитриевич  Сахаров. Его слова оказались пророческими для атомной энергетики Украины.

    Власть республики решила стать независимой во всем, в том числе независимой от ядерного топлива России.

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    "Наша компания "Энергоатом" объединяет четыре действующих АЭС, на которых работает 15 энергоблоков. Мы обеспечиваем  более 50 процентов потребности Украины в электроэнергии. У нас работает 13 блоков ВВЭР-1000 и два блока ВВЭР-440. Все они созданы в ОКБ "Гидропресс". Так уж получилось: блоков много, а главный конструктор один, и он находится в Подольске под Москвой", – эти слова принадлежат Юрию Недашковскому – президенту НАЭК "Энергоатом" Украины. Тому самому человеку, который подписывает контракты с американцами на поставки топлива для АЭС.

    Ровненская атомная электростанция в Кузнецовске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Корольчук: безопасностью АЭС займутся иностранцы, а ответят украинцы

    Я знаком с Юрием Александровичем. Он прекрасный специалист, который прошел все ступеньки в атомной энергетике, прежде чем возглавил "Энергоатом". Он хорошо знает все опасности, связанные с работой АЭС,  принимал непосредственное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС… В общем, его авторитет в атомной отрасли безупречен… Но почему же он подписывает "сомнительный", по мнению многих атомщиков, контракт?

    И это политика. Большая политика

    Однажды у нас случился с ним откровенный разговор, и я прямо спросил его об этом. Он ответил четко и откровенно: "По нашим законам нельзя, чтобы был один генеральный конструктор, проектировщик, поставщик топлива и так далее. Это борьба с монополизмом. Во времена Советского Союза это требование не учитывалось. Сейчас же все по-иному.  Мы объявляем международные тендеры на разные услуги, и, что греха таить, российские организации уступают зарубежным. Возникла трещина, и она не затягивается, а расширяется. Мы ищем поставщиков в других странах, так как не можем (не имеем права!) зависеть только от одного источника. Мы не должны зависеть от ухудшения или улучшения политической конъюнктуры. 50% электроэнергии вырабатывается на украинских АЭС, и она должна поступать людям вне зависимости от того, какие отношения между руководителями стран, какие страсти кипят внутри республики или за ее пределами"

    Корольчук: строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС не будет завершено. Видео
    РИА Новости Украина
    Для строительства 8 атомных энергоблоков Украине необходимо $16 млрд - эксперт

    У каждого участника  эксперимента с заменой российского топлива на АЭС Украины на американское свои интересы. Компании Westinghouse  грезятся большие прибыли, и у меня нет сомнений, что ее специалисты, имеющие громадный опыт в создании атомных станций, преодолеют все трудности по копированию нашего топливам. Украинские атомщики получат дополнительные стимулы для развития своей энергетики – они планируют догнать Францию в этой области. Ну а российским специалистам предстоит тщательно контролировать безопасность работ, которые ведутся на 7 реакторах украинских АЭС, построенных по российским проектам.

    А что же остается всем остальным – простым украинцам, россиянам, жителям Европы? 

    Пожалуй, только надежда, что в том клубке политических, научных и технологических интересов, что образовался на АЭС Украины, все-таки, в конце концов, будет  найден правильный выход. Лишь бы путь к нему не оказался трагичным…

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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