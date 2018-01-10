Турецкий ученый: у Ноя был мобильный, беспилотники и атомная энергия

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РИА Новости Украина

Предположения турецкого ученого относительно Всемирного потопа, высказанные им в эфире телепередачи Gündem Ötesi на канале TRT, всколыхнули турецкую общественность.

Доктор наук, преподаватель Морского факультета Стамбульского Университета Явуз Орнек (Yavuz Örnek) высказал свою точку зрения на события, изложенные в библейской легенде о Ное и Всемирном потопе.

По мнению Орнека, во время Потопа Ной пытался уговорить своего сына сесть в ковчег, используя для этого сотовый телефон, поскольку "во времена Ноя были распространены куда более высокие технологии, чем те, которые мы используем сегодня".

Кроме того, ученый полагает, что Ной построил ковчег из стальных листов, способных выдержать 400-метровые волны, а также использовал атомную энергию для передвижения, сообщает Sputnik.

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Также, согласно утверждению Орнека, после Потопа с ковчега был выпущен не голубь, а беспилотник.

На вопрос ведущей программы о том, существуют ли какие-то научные доказательства, способные подтвердить эти предположения, Орнек ответил: "Видите ли, зачем же было посылать голубя, если есть высокие технологии?".

В продолжение своей теории ученый заявил о том, что сын Ноя использовал для передвижения летательный аппарат, а на ковчег были взяты не животные, а яйцеклетки и сперматозоиды, которые были доставлены по заказу Ноя из Америки и Франции.