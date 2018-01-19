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    Россия утилизирует две самые большие в мире атомные подлодки

    (обновлено: )37813
    Как сообщил источник, в отношении двух АПЛ "Северсталь" и "Архангельск" принято решение об их утилизации, поскольку дальнейшая их эксплуатация нерентабельна.
    Атомная подводная лодка Акула у пирса Севмашпредприятия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Россия собирается утилизировать две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь".

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    Как сообщил РИА Новости в пятницу источник в судостроительной отрасли, подлодки уже выведены из боевого состава ВМФ РФ.

    Сейчас в составе ВМФ РФ остается единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской", на которой ранее испытывалась баллистическая ракета "Булава".

    "В отношении двух АПЛ "Северсталь" и "Архангельск" принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — сказал собеседник агентства.

    АПЛ проекта 941 — самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысяч тонн, длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Всего было построено шесть таких крейсеров. "Дмитрий Донской" — головной корабль в серии — заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.

    В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состав. Головной корабль этого проекта ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса "Булава".

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