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    Общество

    Почти на 50 лет. Фонд госимущества сдает в аренду часть сооружений ЧАЭС

    (обновлено: )11801
    Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. Максимально возможный срок аренды - 49 лет.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) намерен сдать в аренду часть сооружений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС площадью 250 гектаров для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

    "ФГИ предлагает в аренду недвижимое имущество — часть сооружения "Инженерное сооружение системы охлаждения объектов ЧАЭС". Общая площадь территории — 2,5 миллиона квадратных метров", — говорится в сообщении.

    Владимир Борейко
    УНИАН
    Борейко: Украина – на грани экологической катастрофы, серьезнее аварии на ЧАЭС

    Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. Максимально возможный срок аренды — 49 лет.

    Ранее Минэкологии Украины заявило о получении от потенциальных инвесторов 44 заявок на реализацию проектов по строительству солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Такое строительство стало возможным после принятие в 2016 году Верховной Радой Украины закона об изменении правового режима 30-километровой зоны отчуждения вокруг станции, согласно которому в этой зоне разрешено строить объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.

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    Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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