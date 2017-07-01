Борейко: Украина – на грани экологической катастрофы, серьезнее аварии на ЧАЭС

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. День наибольшей реки страны – Днепра — отмечают сегодня, 1 июля. Днепр – третья по величине река в Европе. Впервые День Днепра праздновали в 2003 году, тогда это сделали для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам этой водной артерии.

Сейчас экологические проблемы не исчезли, однако, несмотря на это, Днепр остается источником водоснабжения для около 70% населения страны. Очищенную днепровскую воду пьет треть жителей Киева. При этом эксперты говорят, что уровень воды в Украине – один из самых низких в Европе.

Насколько такая ситуация с запасами воды в стране соответствует действительности, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Это действительно так. Лето у нас стало очень жарким, огромный уровень поставок воды, т.е. предприятия, заводы, фабрики, где-то в 2-3 раза больше используют воды, чем в Европе. У нас – устаревшая форма водоснабжения. И, в-третьих, у нас выводятся леса вдоль рек – больших и маленьких. Это вообще экологическое преступление. Поэтому Украина стоит около серьезной такой экологической катастрофы, на мой взгляд, более серьезной, чем Чернобыльская авария", — заявил Борейко.