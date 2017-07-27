Американский телеканал снимет сериал об аварии на ЧАЭС

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Американский телеканал НВО намерен снять небольшой сериал о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщает Variety.

Сообщается, что съемки стартуют весной следующего года в Латвии. В пяти сериях будет рассказано об ученом Валерии Легасове, который расследует причины аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

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В главной роли выступит британский актер Джаред Харрис.

"Эту необычайно реальную историю ужаса и искупления необходимо рассказать", — отметил президент HBO Miniseries и Cinemax Programming Кари Антолис.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.