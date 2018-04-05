Таинственная река. В Дунае находят франко-румынские мины начала XX века

Их начали производить во время Первой мировой войны, а потом передавали союзникам Франции, в том числе королевской Румынии. Конкретно эти мины, скорее всего, были выпущены в воду румынами или в 1940-1941, или в 1944 году.

Диаметр боеприпаса – 77 см, вес — 488 кг, заряд — 60 килограммов пороха или 110 кг тротила. В мине пять ударных взрывателей, расположенных в "рогах", сообщает "Думская".

dumskaya.net Мина времен Первой мировой войны

О первом смертоносном шаре, прибившемся к румынской стороне в районе 101 км Дуная (возле Тульчинского уезда), в дежурную часть Измаильского отдела ГСЧС сообщили пограничники вчера в 9:40. На место происшествия прибыли сотрудники румынской погранслужбы, водной полиции, а также капитан Измаильского торгового порта Колесников.

Мина на месте не стояла, и через некоторое время ее снесло течением на украинскую сторону, где, в районе 96 км реки (крепость, напротив банка «ПУМБ»), ее поймали взрывотехники ГСЧС и закрепили у ближайшего дерева с помощью рыбацкой капроновой сетки и веревки.

В среду специалисты обезвредили и утилизировали две мины. Взрыв 65 кг в тротиловом эквиваленте услышали жители самых отдаленных районов Измаила. Третья будет уничтожена в четверг.

Ранее сообщалось, что вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне.