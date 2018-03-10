Инцидент произошел на парковке возле магазина "Эпицентр" в Херсоне. Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский утверждает, что он просто не успел перепарковать авто, а изображение инвалидной коляски назвал граффити.
В эфире "ГС" народный депутат, первый зампредседателя комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский заявил, что законом об образовании Украина возвращает субъектность, которую потеряла после подписания Будапештского меморандума.
Некоторые псевдодрузья Украины рассматривают ее не как государство, а как территорию, а закон об образовании четко формирует взгляд, что Украина – государство, подчеркнул первый замглавы комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.
Петр Порошенко рекомендовал усовершенствовать систему оплаты труда педагогов. Первый зампредседателя парламентского Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский сообщил, каким образом учителя смогут получить надбавку к зарплате.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.