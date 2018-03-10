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    Александр Спиваковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский
    Нардеп от БПП угодил в скандал из-за парковки на месте для инвалидов
    01:42 04.01.2018
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    Инцидент произошел на парковке возле магазина "Эпицентр" в Херсоне. Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский утверждает, что он просто не успел перепарковать авто, а изображение инвалидной коляски назвал граффити.
    Флаг Венгрии
    Венгрия и Румыния видят в Украине территорию, но не государство - нардеп
    04:51 06.10.2017
    543Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В эфире "ГС" народный депутат, первый зампредседателя комитета ВР по вопросам науки и образования Александр Спиваковский заявил, что законом об образовании Украина возвращает субъектность, которую потеряла после подписания Будапештского меморандума.
    Александр Спиваковский
    Реформа образования: жизнь школьников и учителей ДО и ПОСЛЕ
    13:54 05.10.2017
    1376Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Некоторые псевдодрузья Украины рассматривают ее не как государство, а как территорию, а закон об образовании четко формирует взгляд, что Украина – государство, подчеркнул первый замглавы комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.
    Пунк пропуска на админгранице с Крымом. Архивное фото
    Украина установит на админгранице с Крымом противотанковые ежи - нардеп
    17:01 26.08.2016
    1094Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщил народный депутат от БПП Александр Спиваковский, Херсонская область получила 7 тысяч метров металлических рельсов, швеллеров для изготовления противотанковых ежей.
    Учитель и ученики
    Эксперт рассказал, когда учителям повысят зарплаты
    13:19 14.01.2016
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    Народный депутат Александр Спиваковский отметил, что все учителя, которые хотят пройти самостоятельно переаттестацию, будут иметь возможность получать зарплату на 40-50% большую, чем базовая.
    Школа. Архивное фото
    Учителям повысят зарплату, но только после переаттестации – депутат
    12:21 14.01.2016
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    Петр Порошенко рекомендовал усовершенствовать систему оплаты труда педагогов. Первый зампредседателя парламентского Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский сообщил, каким образом учителя смогут получить надбавку к зарплате.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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