Шесть пулевых ранений. В Румынии пытались убить фотографа из Одессы

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Румынии неподалеку от границы с Молдовой жертвой криминальных разборок стал свадебный фотограф из Одессы Вадим Малоголовенко.

Одессита, истекающий кровью, обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе.

Пострадавший заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.

По информации "Аргументы и Факты Молдова", мужчиной, стрелявшим в одесского фотографа с молдавским гражданством, является 40-летний молдаванин. У стрелявшего “богатое” криминальное прошлое: он был судим за насилие, а в Румынию его привела контрабанда сигарет. По информации румынской прокуратуры, преступник и его жертва были давно знакомы, и оба в 2017 году обвинялись в контрабанде сигарет. Согласно тому же источнику информации, в ночь с 13 на 14 апреля, когда и произошел инцидент, они намеревались пересечь Румынию, чтобы добраться до Молдовы.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей, приговорив его к пожизненному лишению свободы.