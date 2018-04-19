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    Шесть пулевых ранений. В Румынии пытались убить фотографа из Одессы

    (обновлено: )16110
    По информации СМИ, стрелявшим в одесского фотографа с молдавским гражданством, является 40-летний молдаванин с "богатым" криминальным прошлым.
    Одесский фотограф Вадим Малоголовенко
    dumskaya.net

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Румынии неподалеку от границы с Молдовой жертвой криминальных разборок стал свадебный фотограф из Одессы Вадим Малоголовенко.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    Одессита, истекающий кровью, обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе.

    Пострадавший заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.

    По информации "Аргументы и Факты Молдова", мужчиной, стрелявшим в одесского фотографа с молдавским гражданством, является 40-летний молдаванин. У стрелявшего “богатое” криминальное прошлое: он был судим за насилие, а в Румынию его привела контрабанда сигарет. По информации румынской прокуратуры, преступник и его жертва были давно знакомы, и оба в 2017 году обвинялись в контрабанде сигарет. Согласно тому же источнику информации, в ночь с 13 на 14 апреля, когда и произошел инцидент, они намеревались пересечь Румынию, чтобы добраться до Молдовы. 

    Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей, приговорив его к пожизненному лишению свободы.

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