По словам руководителя рабочей группы от ВМС Украины капитана первого ранга Алексея Доскато, планируется обобщить потенциальный состав сил участников обучения, уточнить перечень рекомендованных тренировок, проекты сценария и плана обучения, потребность в материально-технических средствах.
Согласно информации, особенностью этих учений было то, что они проводились в условиях военной операции на востоке Украины. Гайдук отметил, что допускает возможность внесения определенных изменений в будущем в формат проведения учений.
Тактические группы кораблей-участников от Украины, США, Румынии и Турции провели учения по планированию и проведению международных морских операций по стандартам НАТО в рамках украинско-американских учений Sea Breeze-2015.
Контингент Национальной армии Молдавии вместе с военнослужащими из других стран приступили к исполнению миссий в рамках активной фазы многонациональных учений Sea Breeze 2015, которые проводятся в Украине.
В Одесской и Николаевской областях проходит активная фаза украинского-американских учений Sea Breeze-2015. В Николаевской области военные авиаторы выполнили ряд задач, связанных с проведением воздушной разведки и высадкой воздушного десанта.
Украинские и американские водолазы провели совместные тренировки в ходе военных учений Sea Breeze-2015 в Одессе, в ходе которых моряки совершенствовали навыки совместной работы по поиску объектов на грунте и подъему их на поверхность.
Премьер-министр Арсений Яценюк официально открыл многонациональные военные учения Sea Breeze-2015 в Одессе, заявив, что Украина намерена работать с США по одним стандартам, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.
Задача сейчас это сохранить мир и стабильность, и благодаря совместному обучению с американскими партнерами говорить не только на одном языке, но и работать по одинаковым стандартам, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.
В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".