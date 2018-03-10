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    Sea Breeze-2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО. Архивное фото
    Украинские и американские военные начали планирование учений Sea Breezе-2016
    21:19 02.02.2016
    159Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам руководителя рабочей группы от ВМС Украины капитана первого ранга Алексея Доскато, планируется обобщить потенциальный состав сил участников обучения, уточнить перечень рекомендованных тренировок, проекты сценария и плана обучения, потребность в материально-технических средствах.
    Эсминец ВМС США Дональд Кук проводит воздушную операцию с украинским вертолетом КА-27 во время учений Sea Breeze 2015
    Американский эсминец "Дональд Кук" покинул Черное море
    18:02 14.09.2015
    229
    "Дональд Кук" вошел в Черное море 28 августа, после чего участвовал в учениях. Тренировочные операции проводились совместно украинскими и американскими военными.
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО
    Украинско-американские учения Sea Breeze-2015 в Одессе завершились
    19:45 12.09.2015
    191
    Согласно информации, особенностью этих учений было то, что они проводились в условиях военной операции на востоке Украины. Гайдук отметил, что допускает возможность внесения определенных изменений в будущем в формат проведения учений.
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО 
    16:15 11.09.2015
    303АТО: в предчувствии военного положения.
    Тактические группы кораблей-участников от Украины, США, Румынии и Турции провели учения по планированию и проведению международных морских операций по стандартам НАТО в рамках украинско-американских учений Sea Breeze-2015.
    Молдавские военные участвуют в учениях Sea Breeze 2015 в Украине
    Молдавские военные на учениях Sea Breeze в Украине 
    18:29 10.09.2015
    175
    Контингент Национальной армии Молдавии вместе с военнослужащими из других стран приступили к исполнению миссий в рамках активной фазы многонациональных учений Sea Breeze 2015, которые проводятся в Украине.
    Эсминец ВМС США Дональд Кук проводит воздушную операцию с украинским вертолетом КА-27 во время учений Sea Breeze 2015
    Эсминец США с украинским вертолетом проводят воздушную операцию на Sea Breeze
    13:01 10.09.2015
    171
    Воздушная операция американского эсминца и украинского вертолета проходит в рамках украинско-американских военных учений, которые продлятся в Украине до 12 сентября.
    Морпехи отрабатывают разведку и высадку десанта на учениях Sea Breeze-2015
    Морпехи отрабатывают разведку и высадку десанта на учениях Sea Breeze-2015 
    15:05 09.09.2015
    319
    В Одесской и Николаевской областях проходит активная фаза украинского-американских учений Sea Breeze-2015. В Николаевской области военные авиаторы выполнили ряд задач, связанных с проведением воздушной разведки и высадкой воздушного десанта.
    Тренировка по оказанию медпомощи и эвакуации раненных в рамках украинско-американских учения Sea Breeze - 2015
    Учения по эвакуации раненных в рамках Sea Breeze-2015 
    01:53 08.09.2015
    98
    Министерство обороны Украины показало тренировку по оказанию медпомощи и эвакуации раненных в рамках украинско-американских учений Sea Breeze–2015.
    Эвакуация раненых и защита блокпостов: Sea Breeze на суше. Видео
    Эвакуация раненых и защита блокпостов: Sea Breeze на суше 
    17:51 07.09.2015
    91
    На полигоне Широкий Лан в Николаевской области состоялся очередной этап сухопутной фазы международных военно-морских учений Sea Breeze 2015. Военные учились оказывать медпомощь и защищать блокпосты.
    Sea Brezze-2015 полигоне Широкий Лан
    Sea Breeze-2015 на полигоне Широкий Лан 
    05:41 06.09.2015
    390
    На полигоне Широкий Лан под Николаевом в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2015 более 500 военных из Украины, США и Молдавии отрабатывали береговую часть маневров.
    Sea Breeze-2015: наземная фаза учений. Видео
    Sea Breeze-2015: наземная фаза учений 
    02:14 06.09.2015
    147
    На полигоне Широкий Лан под Николаевом в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2015 более 500 военных из Украины, США и Молдавии отрабатывали береговую часть маневров.
    Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
    Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 
    17:24 05.09.2015
    316
    Учения Sea Breeze проходят в Одесской и Николаевской областях Украины. В этом году это самые масштабные учения за всю историю. Согласно плану, они продлятся до 12 сентября.
    Совместная тренировка водолазов Украины и США в Одессе. Видео
    Совместная тренировка водолазов Украины и США в Одессе 
    08:54 04.09.2015
    178
    Украинские и американские водолазы провели совместные тренировки в ходе военных учений Sea Breeze-2015 в Одессе, в ходе которых моряки совершенствовали навыки совместной работы по поиску объектов на грунте и подъему их на поверхность.
    Яценюк на учениях Sea Breeze
    Яценюк на учениях Sea Breeze 
    20:11 01.09.2015
    452
    Премьер-министр Арсений Яценюк официально открыл многонациональные военные учения Sea Breeze-2015 в Одессе, заявив, что Украина намерена работать с США по одним стандартам, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.
    Яценюк открыл многонациональные военные учения Sea Breeze-2015 в Одессе
    Яценюк открыл многонациональные военные учения Sea Breeze-2015 в Одессе
    14:07 01.09.2015
    204
    Задача сейчас это сохранить мир и стабильность, и благодаря совместному обучению с американскими партнерами говорить не только на одном языке, но и работать по одинаковым стандартам, заявил премьер-министр Арсений Яценюк.
    Стартовали военно-морские учения Sea Breeze-2015. Видео
    Военно-морские учения Sea Breeze-2015 в Украине 
    11:19 01.09.2015
    283
    Как ожидается, в учениях примут участие 2,5 тысячи военнослужащих не только из США и Украины, но также из Болгарии, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Румынии, Швеции, Турции и Молдавии.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Хроника 31 августа: Рада поддержала децентрализацию, беспорядки под ВР
    08:24 01.09.2015
    2043Расследование столкновений под Радой
    В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
    В Николаевской области стартовали военно-морские учения Sea Breeze-2015
    В Николаевской области стартовали военно-морские учения Sea Breeze-2015 
    20:55 31.08.2015
    208
    Военнослужащие Украины и США приступили к практической отработке морских учений Sea Breeze-2015 в Николаевской области, они продлятся до 12 сентября.
    Команда украинского фрегата Гетьман Сагайдачный. Архивное фото
    Военные Украины и США приступили к практической части учений Sea Breeze - МО
    16:23 31.08.2015
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    Военнослужащие украино-американских учений Sea Breeze-2015 провели торжественную церемонию поднятия национальных флагов в базовом лагере на Широколановском общевойсковом полигоне.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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