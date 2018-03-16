В Румынии мужчина не смог доказать суду, что жив

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. Об этом сообщает Associated Press.

Дело 63-летнего Константина Релиу (Constantin Reliu) рассматривалось в пятницу, 16 марта, в румынском городе Васлуй. Его доводы были отвергнуты, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательно и не может быть обжаловано.

Мужчина узнал о своей "смерти", когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. С 1992 года Релиу жил в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьей. Жена решила, что он умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

Спустя два года турецкие власти депортировали Релиу, жившего в стране по просроченным документам. В Румынии мужчина обнаружил, что его считают умершим.

"Официально я мертв, хотя и жив. У меня нет заработка, и я не могу ничего делать, потому что считаюсь мертвым", — сетует он.