наверх
16.03.201820:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Румынии мужчина не смог доказать суду, что жив

    (обновлено: )5302
    Согласно данным, мужчина узнал о своей "смерти", когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. С 1992 года он жил в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьей.
    Уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. Об этом сообщает Associated Press.

    Дело 63-летнего Константина Релиу (Constantin Reliu) рассматривалось в пятницу, 16 марта, в румынском городе Васлуй. Его доводы были отвергнуты, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательно и не может быть обжаловано.

    Мужчина узнал о своей "смерти", когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. С 1992 года Релиу жил в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьей. Жена решила, что он умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

    Спустя два года турецкие власти депортировали Релиу, жившего в стране по просроченным документам. В Румынии мужчина обнаружил, что его считают умершим.

    "Официально я мертв, хотя и жив. У меня нет заработка, и я не могу ничего делать, потому что считаюсь мертвым", — сетует он.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Бортник: Савченко била по войне — больному месту власти
      Савченко: что ждет героя Украины в Украине
      Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
      Отравление Скрипаля. Британия против России
      Газовая конфорка
      Тотальная нищета, рост цен и тарифов
      Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
      Выборы президента РФ: ситуация в Украине