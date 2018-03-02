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    Россия перекрыла Украине газ. Появилась реакция Молдавии

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (713)

    (обновлено: )2046101
    Если транзит газа через Украину будет остановлен, это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон опасается чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе страны в связи с возможной приостановкой транзита российского газа через Украину.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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    "Если транзит газа через Украину будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора республики Молдова. В начале 2009 года мы уже сталкивались с такой ситуацией. Тогда мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводах Молдавии", — заявил Додон РИА Новости. На тот момент он занимал пост министра экономики и первого вице-премьера.

    По его мнению, "правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям нужно собраться и прорабатывать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений, чтоб минимизировать потенциальные риски и потери".

    Ранее президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает.

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