В Молдавии зарегистрировали проект об объединении с Румынией

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КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Депутаты фракции Либеральной партии Молдавии зарегистрировали в парламенте проект декларации об объединении республики с Румынией. Об этом сообщил лидер партии Михай Гимпу.

"Республиканской совет Либеральной партии рекомендовал депутатам либеральной фракции парламента Молдавии зарегистрировать в парламенте проект декларации об объединении республики с Румынией, попросить парламент Молдавии провести совместное заседание 27 марта, когда исполняется 100 лет с момента объединения Бессарабии и Румынии, для утверждения декларации Молдавии с Румынией… Сегодня мы это и сделали", — сказал Гимпу во вторник на брифинге.

По его словам, если парламент отклонит рассмотрение и принятие декларации об объединении страны с Румынией, политбюро Либеральной партии обязуется начать сбор подписей в поддержку этой идеи.

В свою очередь пресс-секретарь Демократической партии Молдавии Виталий Гамурарь заявил РИА Новости, что парламент несколько недель назад уже отклонял подобный вопрос. Он не уверен, что эта позиция найдет отражение и поддержку, в том числе, у политических партий.

"Рассматриваю это чисто в контексте предвыборной кампании, которую проводит Либеральная партия, пытающаяся объединить вокруг себя определенный процент приверженцев этой идеи", — заявил Гамурарь.

Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдавии. Эксперты отмечают, что выборы в законодательный орган страны могут состояться в конце этого года или в начале 2019 года.

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Ранее представители ряда местных советов Молдавии приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012, выступающая за объединение с Румынией к 100-летней годовщине 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. Представители более 250 населенных пунктов осудили действия унионистов, приняв декларации в поддержку молдавской государственности.