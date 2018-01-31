Ряд сел Молдавии выступили за объединение с Румынией. Власти созывают СБ

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КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. В Молдавии представители семи местных советов приняли "декларации об объединении с Румынией".

Как заявил президент республики Игорь Додон, они тем самым совершили действия антигосударственного характера, в связи с чем он распорядился созвать Высший совет безопасности и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета.

Кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдавии и Румынии.

"В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых "декларациях", подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и ее включение в соседнее государство – Румынию", — говорится в заявлении Додона, опубликованном на его официальном сайте.

Президент подчеркнул, что такими действиями "кое-кто пытается проверить на прочность наше государство и веру в него граждан Молдавии". По его словам, "эти попытки потерпят крах".

Молдавский лидер заявил, что категорически осуждает действия представителей семи населенных пунктов республики, а также безразличие и халатность со стороны таких ведомств как Служба информации и безопасности, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия. Додон потребовал, чтобы "правительство, парламент, так и указанные ведомства в кратчайшие сроки отреагировали и осудили эти деструктивные действия, а также запустили процедуру привлечения к ответу в соответствии с положениями действующего законодательства всех виновных в организации и совершении данных действий".

Как добавил молдавский лидер, следуя положениям конституции Молдавии, он "потребовал отчетов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности республики".