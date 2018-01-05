КС Молдавии разрешил запретить новости из РФ в обход президента

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что временно исполнять обязанности президента страны для утверждения закона, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, может спикер парламента или премьер.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонил этот закон и обратился в четверг в КС по поводу конституционности его положений.

По словам главы КС Тудора Панцыру, "констатированы обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей президента Молдавии в связи повторным отказом промульгировать закон об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио".

"В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о промульгации (утвердит – ред.) закон об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио", — заявил Панцыру на заседании, добавив, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее в КС также обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио.

Согласно конституции, президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Депутат сослался на аналогичные процедуры, которые уже применялись 20 октября 2017 года, когда Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу вместо президента, а затем 2 января 2018 года, когда суд разрешил назначить в обход президент главу МИД и еще шесть членов правительства.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее называл законопроект о запрете новостных программ из России информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.