Спикер парламента Молдавии вместо президента утвердил запрет новостей из РФ

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила в среду журналистам пресс-служба парламента.

"Декрет о промульгации закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио подписан сегодня утром спикером парламента Адрианом Канду", — сообщили в пресс-службе.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена.

Президент Молдавии дважды отклонял этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений. В КС также обратился Сергей Сырбу — депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он заявил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона, так как по конституции президент Молдавии, несмотря на несогласие, был обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Суд констатировал обстоятельства, оправдывающие осуществление временного исполнения обязанностей главы республики в связи с его повторным отказом утверждать данный закон и разрешил его утвердить спикеру парламента или премьеру.

Аналогичные процедуры уже применялись 20 октября 2017 года, когда Конституционный суд разрешил спикеру парламента вместо президента подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, а затем 2 января 2018 года, когда суд разрешил назначить в обход президента главу МИД и еще шестерых членов правительства.